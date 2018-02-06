В Краснодаре при ремонте спортзала обрушились строительные конструкции

5 февраля днем в одной из краснодарских школ произошло обрушение строительных конструкций.

В образовательном учреждении, расположенном на улице имени Василия Мачуги, днем около 15:30 рухнули строительные конструкции. Дело в том, что в спортзале школы проводились ремонтные работы, были установлены специальные строительные конструкции, однако пока по неустановленным причинам они упали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, при происшествии обошлось без погибших или пострадавших.