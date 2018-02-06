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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре при ремонте спортзала обрушились строительные конструкции

Вторник, 06 февраля 2018 08:06
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5 февраля днем в одной из краснодарских школ произошло обрушение строительных конструкций.

В образовательном учреждении, расположенном на улице имени Василия Мачуги, днем около 15:30 рухнули строительные конструкции. Дело в том, что в спортзале школы проводились ремонтные работы, были установлены специальные строительные конструкции, однако пока по неустановленным причинам они упали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, при происшествии обошлось без погибших или пострадавших.

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