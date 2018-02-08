В Краснодаре за убийство женщины задержали татуировщика

В Краснодаре сотрудники полиции поймали на живца подозреваемого в убийстве мужчину.

— Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области задержали в ходе специально разработанной операции на территории Прикубанского района Краснодара подозреваемого в совершении убийства продавщицы сети магазинов "Пятёрочка", матери двоих детей, — говорится в сообщении.



Тело погибшей нашли 9 ноября прошлого года в её квартире, оттуда пропали золотые украшения и мобильный телефон. По данным следствия, женщину подвозил до дома новый знакомый. Личность мужчины была установлена, однако ему удалось скрываться в Екатеринбурге, Перми, Москве и Сочи, после чего он перебрался в частный сектор Краснодара. Мужчина подрабатывал татуированием.