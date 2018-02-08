В Сочи в подвале жилого дома обнаружили незаконный игорный клуб‍

В Сочи Краснодарского края сотрудники полиции обнаружили в подвале жилого дома незаконное игорное заведение.
По официальной информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, сотрудники полиции и прокуратуры в ходе проведения проверки обнаружили в подвале жилого дома, расположенного на улице Воровского, незаконное «Казино». Тут проводили игры с денежным выигрышем, которые запрещены на территории РФ.
При осмотре из помещения изъяли 11 компьютеров. В настоящий момент по данному делу проводится проверка.
В Сочи в подвале жилого дома обнаружили незаконный игорный клубЧетверг, 08 февраля 2018 08:44
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В Сочи Краснодарского края сотрудники полиции обнаружили в подвале жилого дома незаконное игорное заведение.
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