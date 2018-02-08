〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Крымском районе директор автошколы подозревается в мошенничестве

Четверг, 08 февраля 2018 14:02
Оцените материал
(0 голосов)

Следственным отделом по Крымскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в директора частного учреждения профессиональной образовательной организации «Варениковский технический лицей». Он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2017 года директору автошколы стало известно, что одному из учеников не удалось самостоятельно сдать экзамен в МРЭО ГИБДД России по Краснодарскому краю. Мужчина, встретившись с молодым человеком и введя его в заблуждение, сообщил, что может способствовать в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов взамен на передачу ему денежных средств в размере 20 тысяч рублей для якобы дальнейшей передачи сотрудникам полиции. При этом данные действия не входили в полномочия директора автошколы и он не мог повлиять на результат экзаменов. Молодой человек согласился, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в территориальный следственный отдел СКР. 6 декабря 2017 года после передачи заявителем денежных средств мужчина был задержан.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 22 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.