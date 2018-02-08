В Крымском районе директор автошколы подозревается в мошенничестве

Следственным отделом по Крымскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в директора частного учреждения профессиональной образовательной организации «Варениковский технический лицей». Он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2017 года директору автошколы стало известно, что одному из учеников не удалось самостоятельно сдать экзамен в МРЭО ГИБДД России по Краснодарскому краю. Мужчина, встретившись с молодым человеком и введя его в заблуждение, сообщил, что может способствовать в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов взамен на передачу ему денежных средств в размере 20 тысяч рублей для якобы дальнейшей передачи сотрудникам полиции. При этом данные действия не входили в полномочия директора автошколы и он не мог повлиять на результат экзаменов. Молодой человек согласился, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в территориальный следственный отдел СКР. 6 декабря 2017 года после передачи заявителем денежных средств мужчина был задержан.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.