В Брюховецком районе неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

По данным полиции, злоумышленники похитили около 600 тыс. рублей. Еще некоторая сумма денег лежала на полу возле банкомата, однако она гораздо меньше, чем 14 млн рублей, о которой сообщили в соцсетях.
В Брюховецком районе неизвестные взорвали банкомат и похитили деньгиСуббота, 10 февраля 2018 08:22
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«В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, причастных к преступлению», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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