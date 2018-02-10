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В Брюховецком районе неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

Суббота, 10 февраля 2018 08:22
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По данным полиции, злоумышленники похитили около 600 тыс. рублей. Еще некоторая сумма денег лежала на полу возле банкомата, однако она гораздо меньше, чем 14 млн рублей, о которой сообщили в соцсетях.

«В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, причастных к преступлению», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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