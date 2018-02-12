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В Динском районе в аварии с микроавтобусом и легковушкой погибла женщина

Понедельник, 12 февраля 2018 02:27
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ДТП произошло на трассе Новотитаровская — Нововеличковская около 17:20.
«Женщина за рулем Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. В результате аварии женщина 1990 года рождения погибла», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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