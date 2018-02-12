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В Белореченском районе автомобиль насмерть сбил подростка

Понедельник, 12 февраля 2018 01:33
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В селе Первомайском Белореченского района водитель автомобиля сбил 13-летнего ребёнка, в результате чего он скончался. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

«Около 18:30 на нерегулируемом перекрёстке ВАЗ-2110 сбил 13-летнего ребёнка. От полученных травм мальчик умер. Личность водителя установлена — за рулём был 26-летний житель Адыгеи», — приводит kp.ru сообщение ведомства.

Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

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