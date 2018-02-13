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В Сочи мужчина подозревается в причинении телесных повреждений пожилой матери, повлекших по неосторожности ее смерть

Вторник, 13 февраля 2018 10:19
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Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчина проживал вместе с 84-летней матерью в одной из квартир дома по улице Макаренко и злоупотреблял спиртным. По данным следствия, вечером 7 февраля 2018 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего конфликта стал наносить множественные удары по телу матери. Затем мужчина ушел спать. На следующее утро он обнаружил родственницу без признаков жизни и вызвал скорую медицинскую помощь, не сообщив о том, что причинил матери телесные повреждения. Причиной смерти женщины явилась тупая травма грудной клетки в виде перелома грудного отдела позвоночника, осложнившаяся развитием травматического шока.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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