В Выселковском районе проводится проверка по факту смерти двух женщин в результате отравления угарным газом

В правоохранительные органы Выселковского района вчера утром поступило сообщение об обнаружении частном домовладении поселка Бейсуг тел двух женщин с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, утром 11 февраля сожитель 57-летней женщины, ночевавший в помещении летней кухни, войдя в дом, обнаружил женщину и ее 82-летнюю мать без признаков жизни, в связи с чем вызвал сотрудников правоохранительных органов. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших какие-либо повреждения не обнаружены. Возможной причиной произошедшего могла явиться неправильная эксплуатация печного отопления, поскольку в доме имелась печь, на которой сверху были сложены дрова, и которые впоследствии стали нагреваться.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, в том числе причин смерти погибших. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.