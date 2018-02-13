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В Краснодаре полицейские устроили погоню со стрельбой

Вторник, 13 февраля 2018 10:30
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По информации телеграм-канала «ЧП Краснодар» около 17:00 12 февраля на улице Бабушкина произошла полицейская погоня с перестрелкой. Свидетель происшествия сообщил, что полицейские преследовали двоих злоумышленников, одного из которых поймали:

- Одного злодея поймали на месте, за вторым пришлось побегать, - рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, комментируя данную информацию, рассказали, что сотрудники полиции проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого в совершении преступления.

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