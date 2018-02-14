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В Славянском районе мужчина подозревается в убийстве соседа, а его знакомый - в укрывательстве этого преступления

Среда, 14 февраля 2018 15:17
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В производстве Славянского межрайонного следственного отдела СКР по краю находится уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя по подозрению в убийстве соседа, совершенном летом прошлого года (ч.1 ст.105 УК РФ), а также его знакомого, который подозревается в укрывательстве данного преступления (ст.316 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2017 года все трое находились в домовладении 51-летнего мужчины в СНТ «Приазовец» и распивали спиртные напитки, где между ним и его соседом произошла ссора. В ходе бытового конфликта хозяин топором нанес удар по голове оппоненту, от которого тот скончался на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчина вместе с другим гостем захоронили тело на территории домовладения, но впоследствии переместили его на окраину, где частично закопали в землю, присыпав ветошью. О совершенном преступлении мужчины никому не сообщали. В связи с тем, что молодой человек длительное время не выходила на связь, его родственники обратились в правоохранительные органы. В рамках проводимых проверочных мероприятий останки тела пропавшего были обнаружены в пределах садоводческого товарищества в безлюдном месте.

В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за незаконный оборот оружия, совершенный им впоследствии после убийства. В настоящее время следствием назначено проведение генетической экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

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