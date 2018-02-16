В Краснодаре бывший директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «МеталлПромСервис», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей деятельность в сфере изготовления и оптовой торговли металлами. По версии следствия, в период с апреля 2013 года по декабрь 2014 года он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 15,6 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Данная сумма неуплаты составила более 92% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.