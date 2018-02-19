В Краснодаре автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку

Восьмилетняя девочка погибла, попав под колеса автобуса на пешеходном переходе в Краснодаре.

ДТП произошло вечером 17 февраля. Автобус ехал по улице Буденного от Кирова в сторону Чкалова и при повороте совершил ДТП. Девочка попала под колеса автобуса, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.



После аварии ребенка в состоянии клинической смерти доставили в краснодарскую больницу. У нее были диагностированы тяжелые травмы. Спасти девочку врачам не удалось, пишет со ссылкой на ГИБДД Краснодара "За рулем. Кубань".