В Краснодаре автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку

Восьмилетняя девочка погибла, попав под колеса автобуса на пешеходном переходе в Краснодаре.
ДТП произошло вечером 17 февраля. Автобус ехал по улице Буденного от Кирова в сторону Чкалова и при повороте совершил ДТП. Девочка попала под колеса автобуса, когда переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
После аварии ребенка в состоянии клинической смерти доставили в краснодарскую больницу. У нее были диагностированы тяжелые травмы. Спасти девочку врачам не удалось, пишет со ссылкой на ГИБДД Краснодара "За рулем. Кубань".
В Краснодаре автобус насмерть сбил 8-летнюю девочкуПонедельник, 19 февраля 2018 04:45
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Восьмилетняя девочка погибла, попав под колеса автобуса на пешеходном переходе в Краснодаре.
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