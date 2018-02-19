В Успенском районе проводится проверка по факту гибели двух человек

В правоохранительные органы Успенского района 18 февраля 2018 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений села Коноково тел 36-летнего хозяина дома и его 41-летнего знакомого с признаками отравления угарным газом. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что отопление дома осуществлялось при помощи дровяной печи. По предварительным данным, утром 18 февраля 2018 года прибывший к хозяину дома родственник, войдя в помещение, обнаружил задымление, запах гари и мужчин без признаков жизни, в связи с чем вызвал сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено.

В настоящее время с целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.