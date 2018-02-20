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В Сочи после тренировки скончался олимпийский чемпион Сергей Литвинов

Вторник, 20 февраля 2018 10:05
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В Сочи на 61-м году жизни умер олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов-старший, говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — сообщили в ВФЛА. 23 января ему исполнилось 60 лет.

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