В Сочи после тренировки скончался олимпийский чемпион Сергей Литвинов

В Сочи на 61-м году жизни умер олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов-старший, говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — сообщили в ВФЛА. 23 января ему исполнилось 60 лет.