В Сочи после тренировки скончался олимпийский чемпион Сергей Литвинов

В Сочи на 61-м году жизни умер олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов-старший, говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — сообщили в ВФЛА. 23 января ему исполнилось 60 лет.
В Сочи после тренировки скончался олимпийский чемпион Сергей ЛитвиновВторник, 20 февраля 2018 10:05
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
В Сочи на 61-м году жизни умер олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов-старший, говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики.
Ключевые слова