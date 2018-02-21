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В Краснодаре генеральный директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

Среда, 21 февраля 2018 09:38
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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Хипром», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является учредителем и генеральным директором организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 3,4 кварталы 2015 года и 1,3 кварталы 2016 года, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 29,3 миллионов рублей, что составило особо крупный размер. Данная сумма неуплаты составила 94% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест, изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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