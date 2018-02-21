В Сочи бывший дознаватель полиции подозревается в покушении на мошенничество

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего дознавателя отдела дознания отдела полиции УМВД России по городу Сочи, подозреваемого в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).



По версии следствия, в производстве сотрудника полиции находилось уголовное дело в отношении технического эксперта, работающего у индивидуального предпринимателя на станции технического обслуживания. Встретившись с индивидуальным предпринимателем, дознаватель полиции ввел его в заблуждение, сообщив, что ему якобы поступило указание о проведении обыска в помещении станции, что не соответствовало действительности. Также, полицейский заявил, что при условии передачи ему 50 тысяч рублей он не будет проводить указанные следственные действия. Мужчина согласился, однако о противоправном предложении дознавателя полиции сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 26 июня 2017 года полицейский вновь встретился с заявителем, от которого получил требуемую сумму. Между тем, распорядиться полученными деньгами злоумышленник не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками службы в городе Сочи регионального управления ФСБ по краю



В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



СУ СК РФ по Краснодарскому краю