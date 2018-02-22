В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования работника ООО «Дон-Сервис»

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 47-летнего мужчины, на 14 км перегона «Витаминный-Краснодар 2» Северо-Кавказской железной дороги.



По версии следствия, 22 февраля 2018 года, около 9 часов утра, на 14 км перегона «Витаминный-Краснодар 2», расположенного в черте города Краснодар, сотрудниками ООО РСК «Дон-Строй» проводились монтажные работы по ограждению железнодорожных путей. Во время выполнения работ мужчина, при подъеме на железнодорожный путь, был смертельно травмирован электропоездом, сообщением «Краснодар-Тимашевск».



В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты электропоезда и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан