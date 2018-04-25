На российско-абхазской границе пограничники обнаружили тайник с гашишем

В МАПП «Адлер» при осмотре транспортного средства, которое следовало в сопредельную республику, сотрудники пограничного контроля заметили технологические несоответствия. Автомобиль был направлен на углубленный досмотр, в результате которого в вентиляционной системе был обнаружен тайник, где находился сверток с веществом, похожим на курительную смесь. Позднее эксперты дали заключение, что в пакетике находилось наркотическое вещество растительного происхождения – гашиш, общей массой 2,06 грамма.

В настоящее время материалы по подследственности переданы в следственный отдел УВД по г. Сочи. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 и ч.2 ст.229.1 УК РФ. Ведутся следственные действия.