Оперативники краевого погрануправления пресекли незаконный сбыт технического средства, предназначенного для негласного получения информации

22 апреля текущего года вступил в законную силу приговор в отношении уроженца Апшеронского района. Пограничники задержали 29-летнего Михаила Кирсанова в поселке Лазаревское в феврале текущего года. Молодой человек пытался продать устройство, схожее по функциональному назначению с портативным GPS-микрофоном. Свободный оборот подобного оборудования в России запрещен.

Собранные материалы в отношении подозреваемого пограничники по подследственности направили в следственный отдел краевого Следственного комитета. В отношении мужчины было возбужденно уголовное дела по ч.1 ст. 138.1 УК РФ. Лазаревский районный суд назначил преступнику наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.