Бывший судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки

Первым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России по краю. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, а равно за попустительство по службе (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в производстве пристава-исполнителя находились исполнительные производства о взыскании с фирмы-должника свыше 2 миллионов рублей. На 3 автомобиля и расчетные счета предприятия был наложен арест. В ходе неоднократных переговоров с управляющим организации пристав-исполнитель сообщил о необходимости передачи взятки в сумме 700 тысяч рублей за окончание исполнительных производств и отмене мер принудительного исполнения. При этом обвиняемый добавил, что в случае повторно возбужденных исполнительных производств примет аналогичные меры. О незаконных требованиях сотрудника ФССП мужчина сообщил в краевое следственное управление Следственного комитета. 31 мая 2017 года пристав-исполнитель получил требуемые деньги, после его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУВД России по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю