В Тихорецком районе мужчина подозревается в убийстве местного жителя

В правоохранительные органы Тихорецкого района 23 апреля 2018 года обратился сын 54-летнего местного жителя с заявлением о его безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии следователя-криминалиста следственного управления и сотрудников полиции на прилегающей к дому пропавшего территории было обнаружено его тело с множественными ножевыми ранениями. В этой связи указанным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (убийство). Спустя некоторое время установили и лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 60-летний гражданин Республики Грузия, являющийся соседом погибшего. По версии следствия, вечером 22 апреля 2018 года 54-летний мужчина находился в гостях у знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант схватил нож и нанес оппоненту не менее семи ударов в область грудной клетки. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый переместил тело погибшего на прилегающую к домовладению территорию, где закопал.

Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина признает в полном объеме.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю