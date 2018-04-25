Возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента имущественных отношений администрации города Сочи

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента имущественных отношений МО город-курорт Сочи. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2012 года мужчина заключил муниципальные контракты с одним из застройщиков многоквартирных домов на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в городе Сочи для дальнейшего предоставления по договору социального найма детям-сиротами и детям, оставшимся без попечительства родителей, в результате чего была произведена оплата за указанные помещения. При этом часть из них являлась непригодными, так как не отвечала требованиям, предъявляемым к жилому помещению (отсутствовало водоснабжение, газоснабжение и отопление). Тем самым были существенно нарушены права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, а также причинен существенный имущественный ущерб МО город-курорт Сочи.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю