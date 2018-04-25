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Возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента имущественных отношений администрации города Сочи

Среда, 25 апреля 2018 10:14
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента имущественных отношений МО город-курорт Сочи. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2012 года мужчина заключил муниципальные контракты с одним из застройщиков многоквартирных домов на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в городе Сочи для дальнейшего предоставления по договору социального найма детям-сиротами и детям, оставшимся без попечительства родителей, в результате чего была произведена оплата за указанные помещения. При этом часть из них являлась непригодными, так как не отвечала требованиям, предъявляемым к жилому помещению (отсутствовало водоснабжение, газоснабжение и отопление). Тем самым были существенно нарушены права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, а также причинен существенный имущественный ущерб МО город-курорт Сочи.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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