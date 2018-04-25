В Сочи на год лишили прав водителя, сбившего 7-летнего мальчика‍

Напомним, авария случилась в Сочи 17 апреля. В Центральном районе города семилетний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте, где его сбила машина. Водитель легковушки скрылся с места происшествия, а мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга после черепно-мозговой травмы.

- Инспекторы ДПС установили регистрационный номер автомобиля по камерам видеонаблюдения. 43-летнего мужчину задержали по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Виновник аварии признался, что скрылся с места ДТП, чтобы избежать ответственности. В отношении задержанного составили административный протокол. Суд лишил нарушителя водительских прав на один год.