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В Сочи на год лишили прав водителя, сбившего 7-летнего мальчика‍

Среда, 25 апреля 2018 10:24
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Напомним, авария случилась в Сочи 17 апреля. В Центральном районе города семилетний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте, где его сбила машина. Водитель легковушки скрылся с места происшествия, а мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга после черепно-мозговой травмы.

- Инспекторы ДПС установили регистрационный номер автомобиля по камерам видеонаблюдения. 43-летнего мужчину задержали по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Виновник аварии признался, что скрылся с места ДТП, чтобы избежать ответственности. В отношении задержанного составили административный протокол. Суд лишил нарушителя водительских прав на один год.

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