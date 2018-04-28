В Белореченске бывший директор организации подозревается в невыплате заработной платы

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Транспортные системы», подозреваемого в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере производства и перевозки инертных материалов. По версии следствия, в период с января по июнь 2016 года он не выплачивал заработную плату 21 сотруднику. Между тем, у него имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила почти 570 тысяч рублей.

В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю