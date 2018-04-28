В Каневском районе местный житель обвиняется в убийстве знакомого

Следственным отделом по Каневскому району краевого управления СКР 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 52-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый проживал в домовладении по улице Айвазовского станицы Каневской. По данным следствия, вечером 17 апреля 2018 года у него в гостях находились несколько человек, с которыми он распивал спиртные напитки. Между хозяином дома и одним из знакомых произошла ссора по причине того, что гость стал распылять газовый баллончик, словесная перепалка переросла в драку во дворе домовладения. В ходе конфликта обвиняемый нанес один удар кухонным ножом по телу оппонента, причинив ранение грудной клетки, после чего вернулся в помещение. Пострадавший скончался на месте в результате массивной кровопотери. Свидетели, находившиеся в этот момент в доме, вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и полиции.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю