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СЮЖЕТ ДНЯ

В Каневском районе местный житель обвиняется в убийстве знакомого

Суббота, 28 апреля 2018 13:31
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Следственным отделом по Каневскому району краевого управления СКР 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 52-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый проживал в домовладении по улице Айвазовского станицы Каневской. По данным следствия, вечером 17 апреля 2018 года у него в гостях находились несколько человек, с которыми он распивал спиртные напитки. Между хозяином дома и одним из знакомых произошла ссора по причине того, что гость стал распылять газовый баллончик, словесная перепалка переросла в драку во дворе домовладения. В ходе конфликта обвиняемый нанес один удар кухонным ножом по телу оппонента, причинив ранение грудной клетки, после чего вернулся в помещение. Пострадавший скончался на месте в результате массивной кровопотери. Свидетели, находившиеся в этот момент в доме, вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и полиции.

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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