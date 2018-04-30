В Армавире неизвестные расстреляли припаркованный «Мерседес»

29 апреля вечером в Армавире неизвестные расстреляли припаркованный автомобиль Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Инцидент произошел возле бильярдного куба по улице Володарского. По предварительной версии, между молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве. Один из них решил перейти от слов к делу и, достав травматический пистолет, несколько раз выстрелил по иномарке, после чего скрылся. В конфликте никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшего ЧП. О том, задержаны ли участники конфликта, пока не сообщают.