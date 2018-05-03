В ДТП в Краснодарском крае погиб один человек

Авария произошла 2 мая в 19.10 в Динском районе, Краснодарский край. На трассе из региональной столицы в Кропоткин, между станицами Воронежская и Васюринская, столкнулись пять машин.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель автомобиля «Тойота» с сильным превышением скорости выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После столкновения иномарку отбросило на манипулятор, а затем - в «Ладу Приора» и «Форд». Со слов очевидцев, обломки раскидало на десятки метров. Образовалась длинная пробка в сторону Краснодара.