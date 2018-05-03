На российско-абхазской границе задержан наркокурьер

29-летний уроженец сопредельной республики пытался провезти через границу 0,515 грамм метадона.

Молодого человека задержали при прохождении паспортного контроля в МАПП «Адлер». В ходе личного досмотра, в кармане брюк подозреваемого, был обнаружен пакетик с кристаллическим веществом. Сотрудники погрануправления предположили, что в нем содержится наркотическое вещество. Находку передали в экспертно-криминалистический отдел УВД г. Сочи, специалисты которого подтвердили подозрения пограничников.

За попытку контрабандного перемещения значительного размера наркотического вещества в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, если вина будет доказана, он может лишиться свободы на несколько лет.