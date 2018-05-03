На Кубани за два дня три человека погибли под колесами поездов‍

С разницей в несколько часов на Кубани произошли несколько трагедий на железной дороге.

Первое происшествие произошло 2 мая в Краснодаре на перегоне «Пашковская – 125 км». 30-летний краснодарец, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей, попал под поезд. Машинисту не удалось избежать столкновения. Мужчина погиб.

Второй случай произошел в хуторе Красное Туапсинского района. Там под колеса поезда попал 48-летний местный житель. Мужчина был госпитализирован в больницу Туапсе, где в последствии умер.

Утром 3 мая на железнодорожном перегоне «Краснодар 2 - Витаминный» под колесами электропоезда «Краснодар - Ростов» погибла женщина. Ее личность до сих пор не установлена, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

По предварительным данным, причиной всех трех трагедий стало грубое нарушение правил безопасного поведения на железнодорожной дороге.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествий.