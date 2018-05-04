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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре пенсионерке предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Пятница, 04 мая 2018 09:39
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Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю 66-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве 53-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что пенсионерка вместе с погибшим проживала в арендуемом домовладении на территории садоводческого товарищества «Орбита». По данным следствия, днем 23 апреля 2018 года между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал избивать женщину. В ответ она нанесла обидчику удар кухонным ножом в область шеи. Осознав противоправность своих действий, пенсионерка вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. По приезду медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате полученного ранения.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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