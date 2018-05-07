В Лазаревском районе Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате электротравмы

2 мая 2018 года в отдел по Лазаревскому району города Сочи поступило сообщение о том, что в селе Солохаул обнаружено тело малолетней девочки, смерть которой наступила в результате поражения электрическим током. По данному факту следователем указанного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 2 мая 2018 года малолетняя девочка, играя, забралась в пространство, образованное полом сельского Дома культуры и поверхностью земли. Перелезая через проходившую там трубу отопления, ребенок получил электротравму, в результате чего скончался. В ходе осмотра следователем получены данные, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления.

В целях установления неисправности насоса назначено его исследование. Устанавливаются ответственные за установку и эксплуатацию насоса, их действиям будет дана юридическая оценка.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю