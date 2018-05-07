Боевые патроны к американской винтовке М-16 задержали пограничники на российско-абхазской границе

30 боеприпасов калибра 5,56 российские пограничники обнаружили в ходе осмотра кроссовера «Porsche Caeynne» с регистрационными номерами сопредельной республики. Патроны были снаряжены в магазин к стрелковому оружию, которое стоит на вооружении во всех силовых структурах США и стран НАТО.

В настоящее время боеприпасы и автомобиль изъяты. Собранные материалы проверки по данному преступному факту, в котором усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, сотрудники органа дознания краевого погрануправления передали по подследственности в УВД по г. Сочи для принятия процессуального решения.