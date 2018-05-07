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СЮЖЕТ ДНЯ

В Динском районе женщина подозревается в убийстве супруга

Понедельник, 07 мая 2018 11:32
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Следственным отделом по Динскому района СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего 39-летнего мужа (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в станице Пластуновской и между ними часто возникали конфликты. По данным следствия, днем 5 мая 2018 года в процессе совместного употребления спиртных напитков в ходе возникшей ссоры мужчина стал избивать супругу. В ответ женщина взяла кухонный нож и нанесла один удар в область грудной клетки оппонента. Осознав противоправность своих действий, фигурантка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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