В Динском районе женщина подозревается в убийстве супруга

Следственным отделом по Динскому района СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего 39-летнего мужа (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в станице Пластуновской и между ними часто возникали конфликты. По данным следствия, днем 5 мая 2018 года в процессе совместного употребления спиртных напитков в ходе возникшей ссоры мужчина стал избивать супругу. В ответ женщина взяла кухонный нож и нанесла один удар в область грудной клетки оппонента. Осознав противоправность своих действий, фигурантка обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и полиции. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю