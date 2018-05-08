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В аэропорту Сочи пограничники задержали россиянку, которая планировала вылететь авиарейсом в Тель-Авив по паспорту сестры

Вторник, 08 мая 2018 10:40
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Молодая женщина объяснила свой противозаконный поступок подозрениями, что власти Израиля закрыли ей въезд в страну. Сочинку выявили в международном аэропорту города-курорта при оформлении прямого заграничного авиарейса в ближневосточное государство. При проведении пограничного контроля в отношении соотечественницы, сотрудник погрануправления выявил явные расхождения личности предъявителя с фото в документе. Почти сразу девушка рассказала, что взяла паспорт у родственницы и объяснила причины.

В настоящее время в отношении подозреваемой в покушении на нарушение государственной границы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.322 УК РФ. Следственные действия продолжаются.

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