В Геленджике женщина подозревается в убийстве сожителя

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего 42-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ). По версии следствия, вечером 9 мая 2018 года сожители находились дома по улице Просторной, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя женщина стала упрекать сожителя по поводу отсутствия у него постоянной работы и чрезмерного потребления алкоголя. После этого, со слов подозреваемой, мужчина высказал намерение порезать вены. В ответ она выхватила кухонный нож из рук сожителя и нанесла ему один удар в область грудной клетки, убив его. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили соседи на пороге его дома, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю