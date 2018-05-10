〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Геленджике женщина подозревается в убийстве сожителя

Четверг, 10 мая 2018 10:47
Оцените материал
(0 голосов)

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего 42-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ). По версии следствия, вечером 9 мая 2018 года сожители находились дома по улице Просторной, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя женщина стала упрекать сожителя по поводу отсутствия у него постоянной работы и чрезмерного потребления алкоголя. После этого, со слов подозреваемой, мужчина высказал намерение порезать вены. В ответ она выхватила кухонный нож из рук сожителя и нанесла ему один удар в область грудной клетки, убив его. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили соседи на пороге его дома, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Прочитано 33 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх