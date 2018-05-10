В Крыловском районе местный житель подозревается в половом сношении с несовершеннолетней девочкой

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Установлено, что мужчина работал учителем физкультуры в школе, где обучалась несовершеннолетняя. По версии следствия, в период с октября 2016 года по апрель 2018 года он по обоюдному согласию вступал со школьницей в половую связь. При этом злоумышленник знал, что девочка не достигла шестнадцатилетнего возраста. Вместе с тем, о случившемся подросток родителям не сообщала ввиду боязни и стеснения. В связи с ухудшением состояния здоровья девочка попала в больницу, где врачи и обнаружили нарушение её девственной плевы, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю