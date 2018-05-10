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СЮЖЕТ ДНЯ

В Адлерском районе города Сочи проводится проверка по факту гибели мужчины

Четверг, 10 мая 2018 17:00
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В правоохранительные органы Сочи вечером 9 мая 2018 года поступило сообщение об обнаружении в районе горнолыжного курорта «Горки город» тела 30-летнего мужчины с признаками, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 9 мая 2018 года группа туристов в составе 4 человек поднималась по горно-лесной местности, после чего двое мужчин решили спуститься по необорудованному для прохода участку. В какой-то момент один из них сорвался и упал в обрыв, получив повреждения, не совместимые с жизнью. Им оказался 30-летний местный житель. С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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