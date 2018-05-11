В Крымском районе директор организации предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и подделке официальных документов

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Учебно-компьютерный центр», обвиняемого в коммерческом подкупе, совершенном в значительном размере (п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ) и подделке официальных документов (ч.1 ст.327 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2018 года к директору организации обратилась девушка с вопросом о прохождении курса обучения по работе в программе бухгалтерии. Мужчина предложил передать ему 65 тысяч рублей за выдачу свидетельства сертификационного курса без его фактического прослушивания и за внесение в трудовой договор и трудовую книжку девушки сведений о наличии у нее стажа работы в должности бухгалтера без фактического осуществления трудовой деятельности. Девушка согласилась, однако сообщила о поступившем противоправном предложении в правоохранительные органы. 28 февраля 2018 года, встретившись с мужчиной и получив необходимые документы, заявительница передала ему требуемую сумму денег, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю