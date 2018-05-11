В Геленджике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел супругов

В правоохранительные органы Геленджика вечером 7 мая 2018 года поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, вечером 7 мая 2018 года в палатке на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка женщину с ножевым ранением шеи и мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили отдыхающие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием в качестве одной из версий рассматривается возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство. Следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю