В Темрюке возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве пенсионера

В правоохранительные органы города Темрюка 11 мая 2018 года поступило сообщение об обнаружении во дворе одного из домовладений по улице Карла-Маркса тела 71-летнего собственника дома с ножевыми ранениями в области шеи. При этом были получены сведения, что указанные повреждения были причинены 14-летним местным жителем. В связи с этим в отношении подростка следователем следственного отдела по Темрюкскому району СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 9 мая 2018 года несовершеннолетний проник в дом к мужчине с целью хищения у него имущества. Между тем, в это время хозяин дома вернулся и застиг подростка. В этой связи между ними возник конфликт, в ходе которого пенсионер попытался пресечь противоправные действия злоумышленника. В ответ несовершеннолетний нанес пожилому человеку несколько ножевых ранений шеи, убив его, после чего скрылся. Погибшего обнаружил родственник, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю