За незаконный промысел тарани в акватории Ейского лимана в отношении жителя Кубани возбуждено уголовное дело

Молодой мужчина вброд установил запрещенные орудия лова на пути миграции тарани к местам нереста.

Пограничники задержали 33-летнего правонарушителя из Щербиновского района на берегу лимана в марте текущего года. При мужчине находились пропиленовые мешки, в которых были обнаружены доказательства преступления. В одним из мешков специалисты обнаружили около 270 особей тарани, в другом – жаберную сеть. Стоит отметить, что согласно правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, рыбакам-любителям категорически запрещено использование любых видов сетей.

В ходе проверки сообщения о преступлении в действиях данного гражданина были усмотрены признаки уголовного преступления. Сейчас в отношении кубанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Следственные действия продолжаются.