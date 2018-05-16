В Кущевском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней и разбойном нападении на нее.

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера соединенных с угрозой убийством в отношении 15-летней местной жительницы (п.«а» ч.3 ст.131, п.«а» ч.2 ст.132 УК РФ). Кроме того, фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на потерпевшую с применением оружия (ч.2 ст.162 УК РФ).

По версии следствия, вечером 17 октября 2017 года обвиняемый находился на территории спортивной школы в станице Шкуринской в уличном туалете, где ожидал прихода жертвы. Когда в дверь вошла несовершеннолетняя девочка, злоумышленник приставил к ее горлу нож и стал угрожать убийством. Подавив волю к сопротивлению, он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее и потребовал отдать мобильный телефон. Далее злоумышленник, продолжая высказывать угрозы убийством, приказал девочке зайти в здание школы, взять зарядное устройство для мобильного телефона и принести ему. Потерпевшая выполнила условия обидчика, а затем рассказала о случившемся друзьям. Ученики школы передали информацию тренеру, после чего мужчина вызвал сотрудников полиции. С места происшествия злоумышленник скрылся, его местонахождение было установлено в ходе следствия с помощью отслеживания мобильного устройства, ранее принадлежащего потерпевшей.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

В процессе расследования следователем в территориальный орган внутренних дел было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю