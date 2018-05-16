В Мостовском районе подросток подозревается в убийстве местной жительницы

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Мостовского района, подозреваемого в убийстве 40-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 13 мая 2018 года подросток вместе с местными жителями проводил свой досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. С его слов, по пути следования, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Первомайской, между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес один удар камнем в область головы оппонентки, от которого она упала на землю. После этого, злоумышленник задушил потерпевшую, перенес ее тело в углубление возвышенности по указанной улице и скрылся. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили погибшую.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю