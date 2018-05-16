В Ейском районе возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, подозреваемых в убийстве местной жительницы

В правоохранительные органы Ейского района 13 мая 2018 года поступило сообщение об обнаружении в подвальном помещении недостроенного строения в поселке Советском тела 39-летней женщины с множественными ножевыми ранениями тела. При этом были получены сведения, что указанные повреждения причинены 23 и 29-летними местными жителями. В этой связи в отношении них следователем Ейского межрайонного следственного отдела СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, вечером 23 апреля 2018 года мужчины вместе с 39-летней знакомой распивали спиртные напитки дома у одного из них в поселке Советском. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого 29-летний злоумышленник нанес женщине побои. Подумав, что потерпевшая может обратиться в полицию с соответствующим заявлением, мужчины решили совершить ее убийство. В этой связи они под предлогом прогуляться направились вместе с ней в недостроенное строение, где поочередно нанесли ей множественные ножевые ранения тела. Затем, спрятав тело погибшей в тоннеле, расположенном под потолком здания, фигуранты скрылись. Погибшую обнаружили лишь 13 мая 2018 года местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю