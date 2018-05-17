В Краснодаре няня признана виновной в убийстве малолетнего мальчика

Собранные следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летней Ульяне Тихомировой. Она признана виновной в убийстве малолетнего мальчика (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Тихомирова с сентября 2016 года обвиняемая неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за 9-месячным сыном гражданки Нигерии. На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с ней по месту ее жительства в частном доме по улице Длинной в городе Краснодаре. При этом перед ней образовалась задолженность по оплате оказанных ею услуг. В этой связи Тихомирова по телефону связалась с матерью ребенка и между ними возник конфликт. Женщина потребовала вернуть ребенка, а также пообещала впоследствии оплатить задолженность. Между тем, 19 февраля 2017 года Тихомирова на почве возникших неприязненных отношений к матери ребенка задушила малолетнего. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленница положила тело мальчика в пакет и закопала в подвальной яме гаража, расположенной на территории двора своего дома. При этом она позвонила в полицию и сообщила ложную информацию, что ребенка якобы похитили.

Приговором Краснодарского краевого суда Тихомировой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю