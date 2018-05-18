Под Краснодаром женщина на иномарке врезалась в автомобиль ДПС

Вечером 17 мая на трассе Краснодар-Кропоткин в районе станицы Старокорсунской произошла авария с участием полицейского автомобиля.

- Служебный автомобиль ДПС Краснодара двигался по дороге Краснодар-Кропоткин. На 16 километре трассы в него врезался «Рено», выехавший на встречную полосу, - рассказали в краснодарской полиции.

Оказалось, что за рулем иномарки находилась женщина. От удара машина полиции вылетела на обочину. Пострадал сотрудник ДПС, его доставили в больницу.

По версии водителя «Рено», ей пришлось выехать на встречку, чтобы избежать столкновения с другой машиной, которая выезжала со второстепенной дороги.