Ситуация в Донбассе резко обострилась

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий. Киев и власти самопровозглашенных республик обвиняют в эскалации друг друга. В ДНР ее связывают с приближением чемпионата мира по футболу. Ситуация опасная, если ее срочно не купировать, она может перерасти во что-то большее, констатирует собеседник в МИД РФ.