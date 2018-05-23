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СЮЖЕТ ДНЯ

Ситуация в Донбассе резко обострилась

Среда, 23 мая 2018 00:23
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Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий. Киев и власти самопровозглашенных республик обвиняют в эскалации друг друга. В ДНР ее связывают с приближением чемпионата мира по футболу. Ситуация опасная, если ее срочно не купировать, она может перерасти во что-то большее, констатирует собеседник в МИД РФ.

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