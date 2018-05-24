В Армавире по факту причинения смерти по неосторожности малолетней девочки возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 17 февраля 2018 года жительница Ставропольского края обратилась в МБУЗ «Детская городская больница» с жалобами на то, что у ее малолетней дочери на протяжении нескольких дней повышенная температура. После осмотра врачами женщина вместе с дочкой отправилась домой. Между тем спустя, непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования причиной смерти явился сепсис.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Действиям медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшей, будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю