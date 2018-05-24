В Сочи грабитель угрожал взорвать бомбу в кафе

В дежурную часть полиции Мостовского обратился продавец одного из сочинских кафе. Он рассказал, что в здание ворвался неизвестный и, угрожая бомбой в коробке, потребовал отдать деньги из кассы. Работник испугался и отдал злоумышленнику 65 тысяч рублей. После этого грабитель бросил коробку за стойку и сбежал.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, но никаких опасных предметов в кафе не обнаружили, а вскоре задержали предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний житель Мостовского района.